İtalya'da vatandaşlık almayı kolaylaştıracak kampanya!

İtalya'da yaşayan ya da ülkeye taşınmayı düşünen Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan kişiler için vatandaşlık almak kolaylaşabilir.

Halihazırda AB vatandaşı olmayanların ikamet yoluyla vatandaşlık alabilmeleri için en az 10 yıl İtalya'da yaşamaları gerekiyor.

Yabancıların ikamet yoluyla vatandaşlık kazanmalarını kolaylaştırmak üzere yasada değişiklik yapılmasını talep eden muhalefetteki siyasetçiler ve Oxfam Italia gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu sürenin beş yıla indirilmesi için bir süredir mücadele ediyordu. Salı günü, ulusal bir referandum için yeterli imzayı topladıklarını duyurdular.

Değişiklik, 2.5 milyon yabancıyı etkileyecek

Muhalefet milletvekili Riccardo Magi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Başardık! Birkaç gün içinde 500.000 vatandaş #VatandaşlıkReferandumu için imza verdi," dedi.

Bu, gerekli ikamet süresinin 10 yıldan beşe indirilmesi için artık ulusal bir referandum talep edilebileceği anlamına geliyor.

Euronews'in haberine göre, AB vatandaşı olmayanların vatandaşlığa hak kazanmadan önce İtalya'da yaşamaları gereken sürenin yarıya indirilmesinin, ülkeyi; Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkeleri ile aynı çizgiye getireceği düşünülüyor.

1999 yılından bu yana yasaya karşı çeşitli itirazlar yapılmış ancak hiçbiri başarılı olamamıştı.

Magi, kampanyacıların ve dilekçeyi imzalayanların "basit, neredeyse sıradan bir şey" için bastırdıklarını söyledi: "Yaşamak, okumak, sevmek ve büyümek için İtalya'yı seçenler, geleceklerini ülkemizde hayal edenler İtalyan'dır."

"Ve bu, onların kızlarını, oğullarını İtalyan olarak tanıyan daha adil bir yasaya doğru sadece ilk adımdır" diye ekledi.

İtalya'da doğmuş olsalar bile, İtalyan vatandaşı olmayan AB vatandaşlarının çocukları 18 yaşına gelene kadar vatandaşlık başvurusunda bulunamıyor. Ancak ebeveynler İtalyan vatandaşı olduklarında, reşit olmayan çocuklara otomatik olarak vatandaşlık veriliyor.

Referandum talebinin geçerli olabilmesi için İtalya'nın en yüksek iki mahkemesi tarafından onaylanması ve sonucun yüzde 50 katılımla kabul edilmesi gerekiyor.

Kampanyacılar, söz konusu yasa değişikliklerinin kabul edilmesi halinde yaklaşık 2,5 milyon yabancının İtalyan vatandaşlığına hak kazanacağını belirtti.

Öte yandan, Başbakan Giorgia Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri partisi mevcut kuralların hafifletilmesinden yana değil.

Sağcı partinin katı bir göç karşıtı duruşu var. Salı günü basına konuşan Meloni, 10 yıllık ikamet süresini "vatandaşlık için makul bir süre" olarak gördüğünü ve yasayı "değiştirmeye gerek olmadığını" söyledi.

Yabancılar ikamet yoluyla İtalyan vatandaşlığını nasıl elde edebilir?

Gerekli ikamet süresi geçtikten sonra veya bir İtalyan vatandaşıyla evlendikten iki yıl sonra, AB vatandaşı olmayanlar İtalya İçişleri Bakanlığı aracılığıyla vatandaşlık için çevrimiçi başvuru yapabilir.

Başvuru sahiplerinin süreç için çeviriler de dahil olmak üzere birden fazla belgeye ihtiyacı var.

Bunlar arasında doğum belgesinin tercüme edilmiş ve onaylanmış orijinal bir kopyası, halihazırda vatandaşlığın bulunduğu ülkelerden sabıka kayıtları, İtalya'da ikamet edildiğine dair kanıt ve B1 dil yeterlilik belgesi yer alıyor.

Başvuru ücreti ise 250 Euro.