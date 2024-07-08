İtalyan'nın tatil cenneti Agrigento turistleri uyardı: Gelmeyin suyumuz yok

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bir tepenin üzerinde yer alan Agrigento, Sicilya’yı ziyaret eden turistler için bir tatil cenneti. Tapınaklar Vadisi'nin arkeolojik yapıları ve kalıntılarının altında, bugün hala su yakalayan antik labirent benzeri bir su kemeri sistemi bulunuyor. Ancak aylardır su kemeri ve modern zamanlarda inşa edilen diğer kemerler o kadar kuru ki, şehirdeki ve yakın kıyılardaki küçük oteller ve pansiyonlar turistleri geri çevirmek zorunda kalıyor. CNN’in haberine göre otellerin misafirlerine sifonu çeken bir tuvalet ya da yaz sıcağında geçirdikleri bir günün ardından duş almalarını garanti edecek kadar suları yok.

Su kısıtlaması 93 bölgede yürürlükte

Sicilya, amansız bir kuraklığın ortasında bölge olağanüstü hal ilan ettiğinde şubat ayında su kısıtlamaları uygulamaya başladı. Bu durum Sicilya ekonomisi için hayati önem taşıyan iki sektör olan turizm ve tarımı da vuran kıtlığı daha da kötüleştirdi.

Su kısıtlaması 93 bölgede 1 milyondan fazla kişi için yürürlükte. Bazıları su tüketimini yüzde 45'e varan oranlarda azaltmak zorunda. Bu da muslukların programa uygun olarak akmaması ve çoğu yerde su kaynağının gece boyunca tamamen kesilmesi anlamına geliyor. İçmek için yeterli suya sahip olmak, gün içinde organize olmaya bağlı.

Önce orman yangıları şimdi su krizi

Sicilya bölgesel hükümeti Roma'dan anakaradan su getirmek için sübvansiyon istedi ancak henüz adaya yardım etmek için somut bir plan yok. İtalya Turizm Bakanı Diana Santanche nisan ayında Sicilya'nın turizm sezonunu yaymaya çalışması ve sadece su sorunlarının kötüleştiği yaz aylarına odaklanmaktan kaçınması gerektiğini söyledi. Geçen yıl adada turistleri tahliye etmeye ya da ziyaretlerini ertelemeye zorlayan şiddetli orman yangınları yaşandı. Şimdi de kuraklığın tetiklediği su sıkıntısı bir başka endişe kaynağı.