Harran Otel, 4 yıldızıyla nitelikli turistleri bölgeye çekiyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 1985 yılında kurulan ve kentin ilk yıldızlı oteli unvanını taşıyan Harran Otel, ulaştığı 4 yıldızlı hizmet standardı ile nitelikli turistlere yönelik konaklama ihtiyacını önemli oranda ikame ediyor. Firma, son olarak hizmete aldığı özel tören alanları, havuz başı ve alakart restoranıyla şehir içi otel misyonunu güçlendirirken, ayrıca yabancı turistlerin bölgeye çekilmesi adına da önemli bir potansiyel oluşturdu.

Otelin ilk etapta tek blokta 45 oda kapasitesiyle kurulduğunu ifade eden Harran Otel Yönetim Kurulu Üyesi Taha Denek, yaptıkları son revizyon ile oda sayılarını 99’a çıkarttıklarını kaydetti. Toplam yatak kapasitelerinin 250 olduğunu ifade eden Taha Denek, “Son yaptığımız yatırımlarla birlikte sosyal alan bölümlerimizi büyüttük. Otelimize 3 kapalı düğün salonu, havuz ve alakart restoran kazandırdık. Havuz başı alanımızı yeniden tasarlayarak 600 kişilik bir tören alanına çevirdik. Otel teknolojilerinde de kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Önceki yıllarda kapalı alan büyüklüğümüzü artırmak üzere otelimize komşu parseli şirketimiz bünyesine kazandırmıştık. Pandemi ile başlayan süreç ardından ekonomik kriz ve savaşlarla devam eden olaylar silsilesi nedeniyle kapasite artışı yatırımlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Eğer 6 şubat deprem afeti yaşanmasaydı bu alandaki yatırımlarımızı başlatmayı tartışıyorduk. Ancak turizm sektörü kentimizde hızlı bir toparlanma sürecine girdi. İlkbahar sezonunu dolu dolu geçirdik. Sonbahar sezonunda beklentimiz oldukça yüksek. Eğer bölgemizdeki istikrar ortamı sürdürülebilir şekilde devam ederse yatak kapasitemizi 2’ye katlayacak yatırım projelerimiz hazırda bekliyor” dedi.

İkinci etabı 7 kattan oluşacak

Toplamda 3 dönüm araziye sahip olduklarını ifade eden Taha Denek, toplam kapalı alan büyüklüklerinin de 13 bin metrekare olduğunu söyledi. Dördüncü bloklarının temelini attıklarını ve ilk katta büyük bir alakart restoran inşa ettiklerini kaydeden Denek, “Restoranımızın üzerine 7 kat inşa edip oda ve yatak sayımızı yüzde 100 artırmayı amaçlıyoruz. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve finans kaynaklarına erişimde yaşanan sorunlar şimdilik bu yatırımları bekletmemize neden oluyor. Eğer uygun yatırım koşuları olursa 4’ncü bloğumuzun inşaatına başlamamızın önünde hiçbir engel yok. Yatak kapasitemizi 400’e oda sayımızı da 150’ye ulaştıracak yatırım projelerimiz hazır” diye konuştu.

“Aynı anda 5 tur şirketine konaklama hizmeti sağlayacak kapasitemiz var”

Ağırlıklı olarak kent dışı misafirlere yönelik hizmet verdiklerini ifade eden Taha Denek, şöyle devam etti: “Otelimizde toplamda 45 kişiyi istihdam ediyoruz. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde ise istihdamımız 60 kişiye ulaşıyor. Turizm Meslek Liseleri ve Turizm Fakültelerinde okuyan öğrencilere staj imkanı sunma noktasında aktif sorumluluk alıyoruz. Otelimizde istihdam ettiğimiz personelimizin büyük bir bölümünü kendimiz yetiştirdik. Şehir merkezinde sahip olduğumuz konumumuz bize önemi bir rekabet avantajı sağlıyor. Tarihi alanlara yakınlığıyla en çok tercih edilen oteller arasında yer alıyoruz. Ayrıca kapasite anlamında sahip olduğumuz yüksek imkanlarda grup müşterilerimizin memnuniyet oranlarını artırıyor. Aynı anda 5 farklı tur şirketinin gruplarına konaklama hizmeti sunabiliyoruz. Yoğun dönemde talepleri karşılamakta güçlük yaşamıyoruz.”