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Hakurk’ta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Hakurk’ta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklama şu şekilde;

“PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi” 

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