Hakurk’ta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.
MSB’den yapılan açıklama şu şekilde;
“PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi”
PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JOq0Oso3Hl