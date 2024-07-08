Hakurk’ta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklama şu şekilde;

“PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi”