Türkiye ve KKTC arasında ekonomik ilişkileri güçlendirecek yeni adım

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla 3 günlük resmi ziyaret

SANKON Genel Sekreteri Av. Özkan Atalay, "İş insanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 20 kişilik heyet, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

Görüşmelerin ardından anlaşmalar yapılacak

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, genel başkan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapacaktır. Heyet, devlet erkanı ve hükümet yetkilileri ile yapacağı resmi görüşmelerin ardından, ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacak anlaşmalar yapacaktır. Heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan ekonomik sivil toplum kuruluşlarıyla, sanayi ve ticaret odalarıyla ve şirketlerle ikili görüşmeler gerçekleştirerek, 2 ülke arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerinin güçlenmesi için fikir alışverişinde bulunacaklardır. Bu ziyarette, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Baykarabulut, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu Başkanı Mahmut Tandoğan, bazı yönetim kurulu üyeleri ve iş adamları, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’na eşlik edecektir" dedi.