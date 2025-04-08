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Japonya, Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları 2 yıl daha uzatacak

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, ülkesinin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımların 2 yıl daha uzatılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Japonya, Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları 2 yıl daha uzatacak
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Japan Times gazetesinin haberine göre Hayaşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın, nükleer programlarıyla Japon vatandaşlarını alıkoyduğunu hatırlattı.

Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar 2 yıl daha uzatılacak

Bu yüzden Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların 2 yıl daha uzatılacağını belirten Hayaşi, yaptırımların Kuzey Kore'ye ait gemilerin Japonya limanlarına girişini ve iki ülke arasında ticaretin yasaklanmasını kapsayacağını kaydetti.

Hayaşi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin nükleer programlarını birçok ülke tehdit olarak algılarken Tokyo-Pyongyang arasında Kuzey Kore'ye ait unsurların 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarına yönelik sorun sürüyor.

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