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Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem: 'Dev dalga' uyarısı yapıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem: 'Dev dalga' uyarısı yapıldı
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki açıklarında yerel saatle 21.19'da meydana gelen 6,9 büyüklüğünde deprem, 30 kilometre derinlikte kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını aktardı.

Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.

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