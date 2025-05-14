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Japonya'da askeri eğitim uçağı kalkışından kısa bir süre sonra düştü!

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir askeri eğitim uçağı kalkışından kısa bir süre sonra düştü.

Haber Merkezi
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Japonya'da askeri eğitim uçağı kalkışından kısa bir süre sonra düştü!
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Japonya'da askeri eğitim uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. The Japan Times'ın haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düşen SDF askeri eğitim uçağına ilişkin açıklama yaptı.

Kalkışından kısa bir süre sonra düştü

Hayaşi, güneydeki Aiçi eyaletinin Komaki Askeri Hava Üssü'nden havalanan söz konusu uçağın, kalkışından kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.

İçerisinde 2 kişinin olduğu düşünülen uçaktakilerin durumu netleşmezken, Savunma Bakanlığı'nın söz konusu olayı soruşturduğu kaydedildi.

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