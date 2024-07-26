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Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların başkan adayı konumuna gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze'deki insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini bildirdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Harris, Netanyahu ile Orta Doğu ile ilgili gündemi değerlendirdiklerini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Biden ile öğle saatlerinde görüşen Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ayrı bir görüşmede ağırladı.

Kameralar önünde poz veren ikili, görüşmeleri öncesinde herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Harris, Netanyahu ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Orta Doğu ile ilgili gündemi değerlendirdiklerini söyledi.

Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve ABD olarak İsrail'e bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Gazze'de son 9 ayda olanlar gerçekten yıkıcı. Çok fazla sayıdaki masum sivilin ölümü dahil Gazze'deki insani acıların boyutuna ilişkin ciddi endişemi Başbakan Netanyahu'ya ilettim. Aynı şekilde Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi de açıkça ilettim." şeklinde konuşan Harris, Gazze'de en az yarım milyon insanın ciddi açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Harris, ölmüş çocukları ve açlıktan umutsuzluğa düşmüş ve güvenlik için yaşadıkları yerden kaçan insanları gördüklerini kaydederek, "Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka yere çeviremeyiz. Kendimizi bu acılar karşısında hissiz halde bırakamayız. Ve ben de sessiz kalmayacağım." şeklinde konuştu.

Ateşkes anlaşmasının zamanı geldi

Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'de artık bir ateşkes anlaşmasına ulaşılmasının zamanının geldiğini ve esirlerin de evlerine dönmesi gerektiğini ifade ettiğini dile getiren Harris, "Şu anlaşmayı yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim. Esirleri evlerine geri getirelim ve Filistin halkına çok ihtiyaçları olan yardımları temin edelim. Ayrıca sonunda iki devletli çözüme yol açacak sürece de bağlı olmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

ABD yönetiminin İsrail'e koşulsuz desteğine yönelik kamuoyunda yükselen ciddi eleştiriler karşısında yönetimin iki numaralı ismi olan Harris, Netanyahu'nun önceki gün Kongre'de yaptığı konuşmada oturuma başkanlık etmemiş ve konuşmaya katılmamıştı.

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