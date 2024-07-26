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Resmi Gazete'de yayımlandı! Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi

Şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi
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Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviği sağlanacak.

ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek

NTV'nin haberine göre; karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.

Buna göre;

• Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,

• Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,

• Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.

Yapılan yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

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