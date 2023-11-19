Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'ndeki evde İsrail askerleri öldürüldü

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Tugaylara bağlı direniş güçlerinin, Gazze kentinin doğusunda yer alan Cihr ed-Dik bölgesinde bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Binada bulunan askerlerin TBG roketleriyle hedef alındığı ve çok sayıda askerin öldürüldüğü kaydedildi.

Kassam Tugayları'ndan yapılan bir başka paylaşımda ise Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 29 zırhlı aracın tamamen ya da kısmen imha edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'nde 7 askerinin öldüğünü duyurmuştu.