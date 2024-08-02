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ABD, olası İran saldırısına karşı İsrail'e desteğe hazırlanıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Pentagon'un, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD, olası İran saldırısına karşı İsrail'e desteğe hazırlanıyor
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CNN yayınına konuk olan Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderilmesi" konusunu da ele aldığını belirterek, İsrail'in güvenliği konusundaki hassasiyetlerini tekrarladı.

İran'ın İsrail'e yönelik tehdidine vurgu yapan Kirby, "Detaylarına şu anda giremem. Ancak bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Şu anda Savunma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor." dedi.

İsrail'e gönderilecek askeri kaynağın askerleri mi yoksa diğer askeri teçhizatları mı kapsadığı yönündeki bir soruya Kirby, "Muhtemelen ikisinin kombinasyonu olacaktır çünkü askeri bir donanım gönderdiğinizde onu kullanacak personeli de göndermeniz gerekir." cevabını verdi.

ABD Başkanı Biden, dün Netanyahu ile görüşmesinde, "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını" dile getirmişti. Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, Heniyye suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna, "Yardımcı olmadı." diye yanıt vermişti.

Ortadoğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirmişti.
Biden, "Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. Bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli." şeklinde konuşmuştu.

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