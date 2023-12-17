Kızıldeniz'deki Husiler'den uluslararası taraflara rest: Pozisyonumuz pazarlık konusu değil

Husiler'in Kızıldeniz'de İsrail bandıralı gemilere ya da İsrail limanlarına giden gemilere yönelik saldırılarının ardından uluslararası taraflar harekete geçti. Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam X hesabından yaptığı açıklamada, Umman'ın öncülüğünde uluslararası taraflarla görüştüklerini ve bu görüşmelerde Gazze'ye yönelik saldırılar ve abluka devam ederken elleri bağlı duramayacaklarını ve düzenledikleri "operasyonların" Filistin halkına destek olma amacı taşıdığını anlattıklarını belirtti.

Abdusselam, "Görüşmelerde ifade ettik ki; Yemen'in Gazze konusundaki pozisyonu pazarlık konusu olamaz. Düşmana ait ya da onun limanlarına giden gemiler, savaş sona erinceye, abluka kaldırılıncaya ve yardımlar kesintisiz olarak Gazze'ye girinceye kadar hedef olmaya devam edecekler" ifadesini kullandı. Muhammed Abdusselam, ancak Gazze ve Filistin'de insani durumun düzeltilmesine dönük gerçek adımların, Kızıldeniz'de yükselen tansiyonun düşürülmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Husiler daha sonra İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Kızıldeniz'den geçmesine engel olacaklarını açıklamıştı.