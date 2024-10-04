KKTC'de enflasyon 11 ayın en düşüğünde

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, eylül ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 2,53 oldu. Bir önceki ay artış yüzde 3,28 seviyesindeydi. Böylece 2023 yılı Kasım ayında görülen yüzde 1,90 seviyesinin ardından en düşük artış hızı görüldü.

Yıllık bazda ise artış hızı yüzde 64,75'ten yüzde 63,57'ye geriledi. Yılın ilk 9 aylık döneminde enflasyon yüzde 45,76 oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 31,59 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşti. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 7,43, Haberleşme ana grubunda yüzde 4,82, Sağlık ana grubunda yüzde 4,07, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 3,73, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 3,15, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1,88, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1,75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 0,95, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0,32 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 7,18, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 5,29 azalış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 479 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 100 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 147,15 Özel Üniversite Ücreti (TC Uyruklu Öğrenci), yüzde 130,77 Odun Ücreti ve yüzde 128,95 ile Özel Üniversite Ücreti (KKTC Uyruklu Öğrenci) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 43,10 Taze Börülce, yüzde 37,50 Milli Piyango Bileti ve yüzde 30,98 ile Patlıcan olarak belirlendi.