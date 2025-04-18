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Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov: ABD ile temaslar oldukça karışık

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile savaşı sona erdirecek ateşkes anlaşmasına ilişkin ilerlemeler kaydedildiğini söyleyerek, "ABD ile temaslar oldukça karışık. Çünkü, doğal olarak konu kolay bir konu değil" dedi.

Haber Merkezi
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Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov: ABD ile temaslar oldukça karışık
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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ile muhtemel ateşkes anlaşmasına değindi. Ukrayna ile savaşı sona erdirecek ateşkes anlaşmasına ilişkin ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Peskov, "ABD ile temaslar oldukça karışık. Çünkü, doğal olarak konu kolay bir konu değil. Rusya bu çatışmayı çözmeye, kendi çıkarlarını sağlamaya kararlı ve diyaloğa açık. Diyaloga açık olmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu, Washington’un bileceği bir iş"

Sözcüsü Peskov, basın mensuplarının ABD’nin Ukrayna’da ateşkes arayışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya ise, "Bu, Washington’un bileceği bir iş" yanıtını verdi.

"Şimdiden bazı ilerlemeler kaydedildiğine inanıyoruz" diyen Peskov, enerji altyapısına yönelik saldırılar konusunda geçici bir moratoryum ilan edildiğini ancak Ukrayna'nın buna uymadığını söyledi. Peskov, "Dolayısıyla bazı gelişmeler kaydedildi. Ancak elbette önümüzde hala pek çok karmaşık tartışma var" açıklamasını yaptı.

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