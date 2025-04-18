Toksoy, “Eskişehir OSB’nin çalışmaları Türkiye çapında konuşuluyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” kapsamında, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) “Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm” temalı kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirildi. Programın ilk durağı Eskişehir OSB Bölge Müdürlüğü olurken, gün boyunca çeşitli sanayi kuruluşlarında yeşil dönüşüm uygulamaları sahada incelendi.

Düzenlenen program kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye sanayisinin yeşil dönüşüm sürecinde Eskişehir OSB’nin öncü bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, “Üretimin ve kalkınmanın itici gücü olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgemize hoş geldiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye’nin en etkin çalışan kurumlarının başında geliyor. Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz projelerde sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretebiliyor, üretimi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Yeşil dönüşüm yolculuğumuzda, bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza attık. Daha önce Avrupa Birliği destekli Simbiyoz Projesi’nin yanı sıra, Dünya Bankası destekli Yeşil OSB Uygulama Projesi kapsamında da pilot OSB olarak seçildik. Bu projeler, çevreye ve yeşile verdiğimiz önemin somut göstergeleridir. Yeşil OSB çalışmalarıyla da bölge sanayisine örnek olacak uygulamaları hayata geçirdik. Bu süreçte elde ettiğimiz deneyim ve başarılarla, sürdürülebilir sanayi hedeflerine daha da yaklaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Başkan Küpeli, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz projelerin, yalnızca bölge sanayisine değil, ülke sanayisinin tamamına ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Bakanlığımızın güçlü desteğiyle bu alanda daha da ileriye gideceğiz.”

Eskişehir OSB’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Enerji ve Sürdürülebilirlik Daire Başkanı Ali Can Toksoy ise yaptığı değerlendirmede, yeşil dönüşümün artık Türkiye’nin sanayi politikalarının merkezinde yer aldığını vurguladı. Toksoy, “Küresel anlamda çevreyle uyumlu üretim süreçleri büyük bir zorunluluk haline geldi. Bakanlık olarak bizler, OSB’lerimizdeki bu dönüşümü destekleyecek birçok uygulamayı hayata geçiriyoruz” dedi. Toksoy, firmaların yeşil dönüşüm sürecine hazırlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Eskişehir OSB’nin Anadolu’daki OSB’ler arasında örnek gösterilen bir bölge olduğunu, Türkiye çapında konuşulan çalışmaların yürütüldüğünü, çalışmaların Ankara tarafından yakından takip edildiği ifade edildiğini belirten Toksoy, “Buradan çok önemli çıkarımlar elde edeceğimize inanıyoruz” sözleriyle, bölgedeki çalışmaların Türkiye geneline ışık tutabileceği vurgulandı.

İl Müdürü Uysal: “Desteklerimizi sürdürüyoruz”

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal da program kapsamında yaptığı konuşmada, Eskişehir genelinde sürdürülebilirlik konusunda yürütülen projelere değindi. Bakanlık tarafından sağlanan çeşitli teşvik ve destek programlarının firmaların dönüşüm süreçlerini kolaylaştırdığını belirten Uysal, bu desteklerin sanayicilere etkin şekilde ulaştırılması için tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığını söyledi.

Eskişehir OSB, Türkiye çapında örnek bir bölge

Program kapsamında konuşan Eskişehir OSB Bölge Müdürü Erhan Tatar ise katılımcılara bölgenin genel yapısı, altyapı çalışmaları, çevresel yatırımları ve sürdürülebilirlik odaklı projeler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Tatar, Eskişehir OSB’nin yeşil OSB olma yolunda yürüttüğü projelerin kapsamına da değinerek, bölgenin karbon ayak izini azaltmak için hayata geçirilen uygulamalardan söz etti. Ziyaret kapsamında, Yeşil Birim Yöneticisi Suzan Önpeker de bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, bölge genelinde yürütülen yeşil OSB projeleri, enerji verimliliği uygulamaları, atık yönetimi çalışmaları, yenilenebilir enerji yatırımları ve firmalara sağlanan danışmanlık hizmetleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Saha ziyaretleriyle sürdürülebilirlik uygulamaları yerinde incelendi

Programın öğleden sonraki bölümünde ise Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren Endel Endüstri Elektrik Sanayi-Megaron Kiremit İşletmesi, Pınar Süt ve Renta Elektrikli Ev Aletleri firmaları ziyaret edildi. Firma yetkilileri tarafından yapılan sunumlarla birlikte, üretim tesislerinde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar yerinde incelendi. Enerji verimliliği, kaynak verimliliği, atık yönetimi, karbon salımının azaltılması ve çevreye duyarlı üretim uygulamaları katılımcılara detaylı olarak aktarıldı.