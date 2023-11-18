Küba, Filistinli tıp öğrencilerine sahip çıktı

“Filistin’in geleceği” olarak hitap ettiği tıp öğrencilerinden süregelen eğitimlerini ve geride bıraktıkları ailelerinin durumunu dinleyen Canel, "(Gazze'de) Hiçbir şey yaşananları haklı çıkaramaz ve dolayısıyla bu barbarlık sürekli kınanmalıdır. Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız" ifadesini kullandı.

İsrail tarafından öldürülen sivillerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayan Canel, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak bağımsız ve egemen bir devlete dönüşmesini temenni ettiğini söylerken, İsrail'in eylemlerini Filistin'in geleceğini silme girişimi olarak nitelendirdi.