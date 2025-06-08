Greta Thunberg: Gazze'ye 100 kilogram un ulaştırmak için canımı vermeye hazırım

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (FFC) organizasyonuyla 1 Haziran Pazar günü Sicilya'dan yola çıkan Madleen, Filistin topraklarına varmak üzere.

Aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve iki Türk kökenli aktivistler Şuayb Ordu ve Yasemin Acar'ın da yer aldığı 12 kişiyi taşıyan tekne, Gazze'nin ilk ve tek kadın balıkçısına ithafen "Madleen" adını taşıyor.

"Canımı vermeye hazırım"

7 gün süreceği öngörülen yolculuk sırasında CNN'e konuşan yapan Greta Thunberg, "Biz bu göreve riskleri bilerek çıktık. Soykırım karşısında sesimizi çıkarmamak, bu göreve çıkmaktan çok daha büyük bir risk" dedi. Ünlü iklim aktivisti Thunberg, "Gazze'ye 100 kg un ulaştırmak için canımı vermeye hazırım. Ne olursa olsun Gazze’ye un girmeli" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun Fransız-Filistinli Üyesi Rima Hassan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir gün içinde Filistin sularına ulaşacaklarını duyurdu.

Hassan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonuna aktif muhalefeti nedeniyle İsrail'e girişi yasaklanmıştı.