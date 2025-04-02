Küba ve İran, Trump’ın ‘tek taraflı ve zorlayıcı’ yaptırımlarına tepki gösterdi
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tek taraflı ve zorlayıcı" yaptırımlarına karşı çıktı.
Yerel basındaki haberlere göre, Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade'yi başkent Havana'da ağırladı.
ABD yaptırımlarına ortak tepki
Küba Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında, taraflar, "ABD hükümeti ve müttefikleri tarafından çeşitli ülkelere karşı uygulanan tek taraflı ve zorlayıcı yaptırımlara" tepki gösterdi.
Ekonomik ve ticari işbirliği görüşüldü
Taraflar, ekonomik ve ticari işbirliği de dahil iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki karşılıklı taleplerini teyit etti.
Görüşmede tarafların ayrıca Orta Doğu'daki güncel durumu, İsrail'in saldırılarını, barış, istikrar ve güvenliğe yönelik tehditleri ele aldıkları aktarıldı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ile İran petrolünü taşıyan gemileri işleten bazı şirketlere yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.