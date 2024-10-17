Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan ulaşım hatlarını kesti. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin Güney Kore’ye giden kara ve demiryollarının 60 metrelik bölümünü havaya uçurduğu bildirildi. Söz konusu adımın “düşmanın siyasi ve askeri provokasyonları” ve “zorlu güvenlik ortamı” nedeniyle alınan kaçınılmaz ve meşru bir önlem olduğu kaydedildi. Gerçekleştirilen patlamaların çevre ve ekolojik ortam üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı vurgulandı. Patlamalar sonucu Kuzey Kore'yi Güney Kore’ye bağlayan ulaşım hatlarının tamamen kesildiği belirtilirken, sınırı kalıcı olarak güçlendirmeye yönelik tedbirlerin süreceği ifade edildi.

Kuzey Kore sınırda patlamalar gerçekleştirmişti

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir "tahkimat projesi" üzerinde çalışıldığını duyuran Pyongyang yönetimi, iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurmuştu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, "Kuzey Kore ordusu, Gyeongui ve Donghae yollarında bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülen patlamalar gerçekleştirdi ve ağır ekipman kullanarak bölgede ek faaliyetler yürütüyor" ifadeleri kullanılmıştı. Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edilirken, tepki olarak askeri sınır çizgisinin güneyine uyarı ateşi açıldığı kaydedilmişti.