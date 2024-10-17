CarrefourSA ve İklimsa’dan güneş enerjisi santrali iş birliği!

CarrefourSA 67 ilde 1200’e yakın mağazası, bayileri de dahil olmak üzere 15.000 kişiye ulaşan kadrosuyla müşterilerine doğru ürünü, güvenilir üreticilerden, en uygun fiyat ve hizmetle sunmaya devam ediyor. "Yaşam için Doğrusu" anlayışıyla sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini öncelik haline getiren CarrefourSA, bu hedef doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

CarrefourSA, İstinye Hiper Mağazası’nda İklimsa iş birliğiyle hayata geçirdiği çatı üzeri Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle organize gıda perakende sektöründeki enerji dönüşümüne öncülük ediyor.Finansal uygulamaları ön planda tutarak, doğa dostu bir geleceğe katkıda bulunmak için Yaşam için Doğrusu demeye devam ettiklerini söyleyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, “Tüm lokasyonlarımızda enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen projelerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu projeler sayesinde enerji tüketimimizi azaltırken, ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan temin ederek çevreye olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Güneş enerjisi, günümüzde hem verimlilik hem de sürdürülebilirlik açısından büyük bir potansiyele sahip. Biz de perakende sektörünün yüksek enerji gereksinimini dikkate alarak, güneş enerjisine yaptığımız yatırımları sürdüreceğiz." dedi.

“Mağazanın yıllık enerji ihtiyacının %45’ini karşılayacak”

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na göre, ülkemizin ortalama yıllık güneşlenme süresi 2.741 saat, yıllık toplam ısınma değeri ise 1.527,46 kWh/metrekare olarak belirlendi. Bu veriler bize Türkiye’nin güneş enerjisi açısından ne kadar şanslı bir konumda olduğunu gösteriyor” diyen Batum şöyle devam ediyor: “İklimsa iş birliği ile hayata geçirdiğimiz projeyle tam olarak var olan yenilenebilir enerji kaynaklarımızı doğrusu için kullanmaya odaklandık. İlk olarak İstinye CarrefourSA Hiper Mağazamızda kurduğumuz çatı üzeri GES projemiz 620 kWp kurulu güce sahip olup, mağazanın yıllık enerji ihtiyacının %45’ini karşılayacak şekilde tasarlandı. Bu büyüklükteki bir enerji üretimi, 187 hanenin yıllık enerji ihtiyacına eşdeğer. Aynı zamanda 374,8 ton karbon salınımı da önlemiş olacak Projemizde, toplam 1113 yüksek verimli panel kullanarak en ideal yerleşimi sağladık ve en son teknolojileri kullanarak enerji verimliliğimizi maksimum düzeye çıkardık.”

“GES yatırımlarıyla enerji maliyetlerimizi azaltacağız”

Bu alandaki yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Batum, “Dünya hızla değişiyor ve bu değişim, doğayla uyumlu bir yaklaşım benimsememizi gerektiriyor. 2020 yılından bu yana, 59 şarj istasyonu açarak 20 binden fazla araca hizmet sunduk ve bu sayede çevreye duyarlı bir ulaşım altyapısının temellerini attık. Mağaza otoparklarımızı Eşarj noktaları haline getirerek, bu yatırımları genişletirken; 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri sayesinde ise doğrudan faaliyetlerimizden kaynaklanan 23.153 ton CO2e emisyonunu, 12 bin metreküp su tüketimini ve 40.000 MWh elektrik kullanımını engelledik. 485 mağazamızda sağladığımız 40 milyon kWh enerji tasarrufu, bu sürecin önemli bir göstergesi. Tüm mağazalarımızda benzer projeleri hayata geçirerek yılda 60 milyon kWh’dan fazla enerji tasarrufu yapmayı hedefliyoruz. Şu anda tüm iş süreçlerimizde kullandığımız yıllık enerji tüketimimiz yaklaşık 180 milyon kWh. Bu, çok ciddi ve tasarruf edilmesi gereken bir rakam. Bu yüzden güneş enerjisi yatırımlarımıza 2025 yılında hız vererek hem enerji maliyetlerimizi azaltacağız hem de yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

“İklimsa olarak ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz.”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Teknosa İcra Kurulu Üyesi ve İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun ise “İklimsa olarak ortak geleceğimize sahip çıkıyoruz. Teknosa’nın bayi ve servis ağıyla öncü markası olan İklimsa olarak, “Yeni Neslin Sabancısı” vizyonuyla dünyaya değer katacak yenilenebilir enerji çözümlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Verimlilik açısından sanayici ve işletmelerin, elektrik tüketim maliyetlerini azaltmak, gelebilecek olan enerji zamlarından etkilenmemek, bu vesileyle hem ulusal hem de uluslararası alanda daha rekabetçi olabilmek amacıyla güneş enerjisi yatırımlarına olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. İlk başlarda 15 yılı bulan yatırımların geri dönüşümleri günümüzde 4 yıla kadar düşmüştür. Kurulan GES’lerin 25 yıllık ekonomik ömrü düşünüldüğünde 21 yıla varan ve hatta aşan sürelerde firmalar ürettikleri enerjiyi kendi tesislerinde, konutlarında kullanabildikleri gibi fazla üretimi de satabilmekte, kendilerine gelir yaratabilmektedir. 71 ilimizdeki 500’ü aşkın yetkili yetkili satıcı ve servis ağımızla birlikte Güneş Enerji Sistemlerinde kurumsal ve bireysel çözümlerle, konut projelerinden her kapasite çatı ve arazi uygulamaları ile çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Organizasyon yapımız, uçtan uca sunduğumuz hizmet ve ihtiyaca uygun proje üretme becerimizle, müşterilerimize GES sektöründe kaliteden ödün vermeden en iddialı hizmeti sunma taahhüttü ile hareket ediyoruz. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu sonrasında, aylık üretim raporlama, bakım ve onarım, periyodik panel temizliği ve yedek ürün hizmetlerinde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. İklimsa, 40 yıllık iklimlendirme deneyim ve tecrübesiyle beraber, yenilenebilir enerji sektörünün de en tercih edilen markası olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Bu paralelde Sabancı Grup şirketi ve kardeş firmamız CarrefourSA’nın İstinye Hiper mağazasında İklimsa iş birliğiyle hayata geçirdiği çatı üzeri güneş enerji santrali, mağazanın enerji ihtiyacının %45’lik bölümünü karşılayacak şekilde planlandı. Güneş panelleri sayesinde elde edilen temiz enerji, mağazanın günlük faaliyetlerinde kullanılacak ve karbon salınımını önemli ölçüde azaltacak. Organize gıda perakende sektöründe hayata geçirilen bu projenin, yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük etmesi, diğer marka ve mağazalara da ilham kaynağı olmasını ümit ediyoruz.” dedi.