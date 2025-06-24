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Seyidoğlu Gıda’ya uluslararası üstün lezzet ödülü

Geleneksel lezzetlerin 70 yıllık üreticisi Seyidoğlu Gıda cevizli yaz helvası ve kuru incir reçeli ürünlerinde üstün lezzet ödülüne layık görüldü. Profesyonel tat uzmanları tarafından kör tadım yöntemiyle dünyanın en prestijli etkinliği kabul edilen Brüksel merkezli International Taste Institute'un düzenlediği Superior Taste Award'da Seyidoğlu’nun ürünleri üstün lezzet ödülü aldı.

Haber Merkezi
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Seyidoğlu Gıda’ya uluslararası üstün lezzet ödülü
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Geleneksel Türk lezzetlerini modern üretim anlayışıyla buluşturan Seyidoğlu Gıda, “İncir Reçeli ve Cevizli Helva” ürünleriyle büyük bir başarıya imza attı.

Ürünler, alanında bir ilki gerçekleştirerek Üstün Lezzet ödülü almaya hak kazandı. Brüksel merkezli International Taste Institute'un (Uluslararası Lezzet Enstitüsü) düzenlediği Superior Taste Award (Üstün Lezzet Ödülleri) sonuçları açıklandı. Dünya çapında bir numaralı tat sertifikası olarak kabul edilen prestijli ödülün,  Türkiye’den sahibi Seyidoğlu Gıda oldu.

Dünya çapında gıda otoriteleri tarafından titizlikle değerlendirilen bu ödül, sadece ürünlerin kalitesini değil, aynı zamanda Seyidoğlu Gıda’nın inovasyona ve geleneksel tatlara verdiği önemi de tescilliyor. Tat, doku, aroma ve sunum gibi birçok farklı kriterde yapılan değerlendirme sonucunda Seyidoğlu Gıda İncir Reçeli ve Cevizli Yaz Helvası, rakiplerinden sıyrılarak en yüksek puanları almayı başardı.

Ödül Türkiye’de bir ilk

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Bu ödül, yıllardır sürdürdüğümüz kalite anlayışımızın ve Ar-Ge yatırımlarımızın bir sonucudur. Geleneksel helva ve reçel üretimini sadece korumakla kalmayıp, onu uluslararası standartlara taşımanın gururunu yaşıyoruz. Dünya çapında ünlü şeflerin kör tadım yöntemiyle değerlendirdiği bu prestijli ödül, yenilikçi ve kaliteli lezzetler sunma tutkumuzu yaşatırken bize yeni başarılar için motivasyon aracı oldu. Bu başarıda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve her zaman yanımızda olan siz değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler”

Göksu, 70 yılı aşkın süredir tüketicinin Seyidoğlu ürünlerinin lezzet ve kalitesine güvendiğini belirterek, ”Kendi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birini ürünlerimizin hak etmesi ve profesyonel tadım uzmanlarının da lezzetimizi tescil etmesi bizim için gurur kaynağı oldu. Türkiyenin tamamı ve  40 ülkede 400 e yakın ürün çeşidimizle lezzetimizi tüm dünyaya sunuyoruz. Kalite ve lezzetten ödün vermeyen üretim anlayışımıza devam edeceğiz. Üstün lezzet logolarını bu ay itibariyle ürünlerin üzerine etiket olarak basacağız” ifadelerini kullandı.

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