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Rekabet Kurulu, Kariyer.net hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu, Kariyer.net hakkında soruşturma başlattı
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu platform hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada, çevrim içi iş ilanı platformu "Kariyer.net"in, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren "işinolsun.com" platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları aracılığıyla, hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

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