Nokia'nın faiz ve vergi öncesi karı beklentileri aştı

Üçüncü çeyrekte karşılaştırılabilir faiz ve vergi öncesi kar geçen yılki 418 milyon eurodan 454 milyon Euro'ya yükseldi. Analistler 424 milyon euro faiz ve vergi öncesi kar bekliyorlardı.

Net kar 219 milyon euro olan beklentinin altında 175 milyon euro olarak gerçekleşirken, karşılaştırılabilir net kar 356 milyon euro olan beklentinin üzerinde 358 milyon euro oldu.

Üçüncü çeyrekte satışlar da 4,7 milyar euro olan beklentinin altında, 4,33 milyar euro olarak gerçekleşti.

Brüt kâr marjı, maliyet kesintileri ve yüksek marjlı pazarlara daha fazla ekipman satılması sayesinde yüzde 40,8'den yüzde 45,7'ye yükseldi.

Nokia CEO'su Pekka Lundmark yaptığı açıklamada, “Bazıları pazar zayıflığı yaşamaya devam etse bile, işimizin birçok bölümünde köşeyi döndüğümüz konusunda iyimserim” dedi.

Nokia tüm yıl görünümünü korudu ve dördüncü çeyrekte ağ altyapısı işinde büyümede önemli bir hızlanma beklediğini söyledi.