JPMorgan’ın kârı beklentilerin üzerine çıktı
ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase, üçüncü çeyrekte analist beklentilerinin üzerinde kâr ve gelir açıkladı.
JPMorgan’ın piyasaları etkilemesi beklenen finansal sonuçları açıklandı. Wall Street analistlerinin hisse başına 4,01 dolar kâr beklentisine karşılık JPMorgan hisse başına 4,37 dolar kâr elde etti. Net kâr 12,9 milyar dolar oldu.
41,63 milyar dolar gelir beklentisine karşılık JPMorgan'ın üçüncü çeyrekte geliri 43,32 milyar dolara çıktı.
Banka, üçüncü çeyrekte kredi zararları için 3,1 milyar dolar karşılık ayırdı.
JPMorgan, Fed'in 2022'de faiz oranlarını artırmaya başlamasından bu yana rekor net gelir rakamları yayınlayarak yükselen faiz ortamında başarılı oldu.
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, "Olağanüstü güçlü bir bilançoya sahibiz" dedi