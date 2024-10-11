  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. JPMorgan’ın kârı beklentilerin üzerine çıktı
Takip Et

JPMorgan’ın kârı beklentilerin üzerine çıktı

ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase, üçüncü çeyrekte analist beklentilerinin üzerinde kâr ve gelir açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
JPMorgan’ın kârı beklentilerin üzerine çıktı
Takip Et

JPMorgan’ın piyasaları etkilemesi beklenen finansal sonuçları açıklandı. Wall Street analistlerinin hisse başına 4,01 dolar kâr beklentisine karşılık JPMorgan hisse başına 4,37 dolar kâr elde etti. Net kâr 12,9 milyar dolar oldu.

41,63 milyar dolar gelir beklentisine karşılık JPMorgan'ın üçüncü çeyrekte geliri 43,32 milyar dolara çıktı.

Banka, üçüncü çeyrekte kredi zararları için 3,1 milyar dolar karşılık ayırdı.

JPMorgan, Fed'in 2022'de faiz oranlarını artırmaya başlamasından bu yana rekor net gelir rakamları yayınlayarak yükselen faiz ortamında başarılı oldu.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, "Olağanüstü güçlü bir bilançoya sahibiz" dedi

ABD'de bilanço dönemi JPMorgan ile başlıyorABD'de bilanço dönemi JPMorgan ile başlıyorŞirket Haberleri

 

ABD’li dev bankadan kritik tahmin: Piyasa türbülansına rağmen tahvilde 2024 rekoru gelebilirABD’li dev bankadan kritik tahmin: Piyasa türbülansına rağmen tahvilde 2024 rekoru gelebilirEkonomi

 

JPMorgan'dan TCMB'den ilk faiz indirim beklentisiJPMorgan'dan TCMB'den ilk faiz indirim beklentisiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Buffett artık BofA için sürekli hesap vermeyecek: Hisse payı yüzde 10'un altına indi
Buffett artık BofA için sürekli hesap vermeyecek: Hisse payı yüzde 10'un altına indi
İnoksan ile BigChefs iş birliğini büyütüyor
İnoksan ile BigChefs iş birliğini büyütüyor
Kordsa, kompozit sektörünün önde gelen oyuncularını Sabancı Teknoloji Merkezi’nde ağırladı
Kordsa, kompozit sektörünün önde gelen oyuncularını Sabancı Teknoloji Merkezi’nde ağırladı
Şakalak Tarım'ın Clever'ı, dünya çiftçilerinden tam not aldı
Şakalak Tarım'ın Clever'ı, dünya çiftçilerinden tam not aldı
Alapala, Kazakistan’da BioOperations yenileme projesini başarıyla tamamladı
Alapala, Kazakistan’da BioOperations yenileme projesini başarıyla tamamladı
Çarşıbaşı, Dubai Çikolatasını dünyaya açtı
Çarşıbaşı, Dubai Çikolatasını dünyaya açtı