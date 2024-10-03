Dev banka, TCMB'den faiz indirim beklentisini öteledi

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ilk faiz indirim beklentisini Kasım 2024'ten Ocak 2025'e öteledi ve faiz indirim büyüklüğünü 250 baz puan olarak değerlendirdi.

Enflasyon beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık yüzde 2,97, yıllık yüzde 49,38 arttı. Piyasa beklentisi, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,09 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,11 olacağı yönündeydi.

Öte yandan, yıllık enflasyon yüzde 50 olan politika faizinin altına indi ve 3 yıl aradan sonra reel faiz pozitif bölgeye geçti.

TCMB Başkanı Karahan TBMM’de konuştu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi ve "Bu süreçte iki ana koşul gözetiyoruz: Birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi. İkincisi ise, enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması. Her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz" şeklinde ifade etti.