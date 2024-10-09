ABD’li dev bankadan kritik tahmin: Piyasa türbülansına rağmen tahvilde 2024 rekoru gelebilir

Dev ABD’li yatırım bankası JPMorgan Chase piyasalardaki belirsizlik havasında kritik bir tahminde bulundu.

ABD başkanlık seçimi ve Orta Doğu belirsizliklerinde kritik tahmin geldi.

Banka, kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri ve Orta Doğu'da tırmanan gerginliklere rağmen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki üçgenindeki gelişmekte olan piyasalardan tahvil satışlarının rekor kırabileceği beklentisini paylaştı.

2024 sonuna kadar yeni rekor bekleniyor

JPMorgan, bu yıl şimdiye kadar 253 milyar dolar satılan 2024 borçlanma kağıdı ihracının 2020'de kırılan 265 milyar dolarlık bir önceki rekoru kırmasını bekliyor.

Citi'den sonra gelişmekte olan piyasa tahvil satışlarının en büyük ikinci aracısı olan JPMorgan'ın Londra merkezli bölge borç sermaye piyasaları başkanı Stefan Weiler, bu yılın halihazırda şimdiye kadarki en yüksek ikinci yıl olmasıyla birlikte, "Yılsonuna kadar bölgeden yapılan toplam ihraç hacminin muhtemelen yeni bir tüm zamanların rekorunu kıracağını bekliyorum" dedi.