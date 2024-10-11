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ABD'de bilanço dönemi JPMorgan ile başlıyor

ABD'de 2024 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin bilanço dönemi bugün başlıyor.

Haber Merkezi
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ABD'de bilanço dönemi JPMorgan ile başlıyor
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ABD borsalarını hareketlendirmesi beklenen bilançolarda, JPMorgan Chase, bugün açılıştan önce üçüncü çeyrek mali tablolarını açıklayacak.

Bankanın bugün pay başına 4,01-4,06 dolar civarında kar ve 41,63 milyar dolar gelir açıklaması bekliyor.

JPMorgan bilançosu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsünün başlangıcında bankaların nasıl performans gösterdiğine ilişkin ipuçları için yakından izlenecek.

Amerika’nın en büyük bankası, Fed’in 2022′de faiz oranlarını artırmaya başlamasından bu yana rekor net gelir rakamları yayınlayarak yükselen faiz ortamında büyümesini sürdürdü.

JPMorgan payları bu yıl yüzde 25 artış gösterdi.

JPMorgan yöneticileri TSİ 15.30′da bir konferans görüşmesi düzenleyecek.

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