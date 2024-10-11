İşte Tesla'nın yeni robotaksisi: Direksiyon ve pedal yok, 2026'da üretilecek! Fiyatı belli oldu

Tesla CEO'su Elon Musk, perşembe günü düzenlenen büyük etkinlikte uzun süredir merakla beklenen iki kapılı, martı kanat kapılara sahip ve direksiyon simidi ile pedalları olmayan robotaksiyi tanıttı.

'Cybercab' üretimine 2026'da başlanacak, fiyatını Elon Musk duyurdu

Musk, sahneye "Cybercab" adı verilen otonom araçla geldi ve üretimin 2026 yılında başlayacağını, araçların 30.000 dolardan daha düşük bir fiyatla satışa sunulacağını açıkladı.

Musk, "Otonom gelecek burada. Bu gece burada 50 tamamen otonom araç var. Model Y’leri ve Cybercab’i göreceksiniz. Hepsi sürücüsüz." dedi.

Bu yeni araçların mil başına 20 sent işletme maliyetine sahip olacağı, endüktif şarj cihazları kullanacağı ve herhangi bir fişe ihtiyaç duymayacağı açıklandı.

Diğer robotaksi üreticilerinin aksine Tesla yalnızca kameralar ve yapay zekadan yararlanarak, daha düşük maliyetle otonom sürüş sağlıyor.

Robovan ve insansı robot da tanıtıldı

Etkinlikte yalnızca robotaksi tanıtılmadı. Musk, 20 kişiye kadar yolcu taşıyabilen, daha büyük ve otonom bir araç olan "Robovan"ı da görücüye çıkardı. Ayrıca Tesla’nın insansı robotu olan Optimus da tanıtılan bir diğer yenilik oldu.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Haftalardır sosyal medyada etkinlikle ilgili büyük bir merak vardı. Davetlerin ekran görüntüleri ve etkinlikte nelerin açıklanacağına dair spekülasyonlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Ancak bazı yatırımcılar ve analistler, teknolojiyle ilgili zorlukların altını çizerek beklentilerin sınırlı tutulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Musk, Tesla sahiplerinin araçlarını robotaksi olarak listeleyebileceği bir uygulama üzerinden Tesla taksilerinin yolcu taşıyabileceğini söyledi.

Etkinliğin adı "Biz, Robot" olarak seçildi ve bu başlığın Amerikalı bilim kurgu yazarı Isaac Asimov’un "Ben, Robot" adlı hikayelerine bir gönderme olduğu iddia edildi. "Her şey harika görünüyor ama zaman çizelgeleri açısından fazla bilgi verilmedi"

Etkinliğe katılan yatırımcılar ve Tesla hayranları genel olarak memnun kalmış olsa da bazı katılımcılar, daha net bir zaman çizelgesi beklediklerini söyedi. Triple D Trading’den hisse senedi tüccarı Dennis Dick, "Her şey harika görünüyor ama zaman çizelgeleri açısından fazla bilgi verilmedi. Hissedar olarak biraz hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Musk, 2019 yılında Tesla’nın ertesi yıl faaliyette olan robotaksilere sahip olacağına dair "çok emin" olduğunu iddia etmişti. Ancak vaatlerin gerçekleşmemesi üzerine bu yıl küçük, daha ucuz bir araç üretme planlarını iptal ederek dikkatini otonom araçlara yöneltti. Tesla, bu yıl ilk kez teslimatlarında düşüş riskiyle karşı karşıya kaldı. Satışları artırmak amacıyla yapılan fiyat indirimleri ise kâr marjlarını daralttı.