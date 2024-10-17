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Meta, WhatsApp ve Instagram'da işten çıkarmalara yöneldi

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı kuruluşu Meta, şirketlerde işten çıkarmalara yöneldi. Şirket sözcüsü tam sayı iletmezken, işten çıkarılanların sayısının az olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Meta, WhatsApp ve Instagram'da işten çıkarmalara yöneldi
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Meta, Instagram, WhatsApp ve Reality Labs gibi birimlerinde çalışanlarını işten çıkarıyor.

The Verge'ün konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırarak verdiği habere göre, Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, uzun vadeli stratejik hedefleri ve konum stratejileriyle uyum sağlamak için bazı ekiplerinde değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Sözcü, "Bu, bazı ekiplerin farklı konumlara taşınmasını ve bazı çalışanların farklı rollere getirilmesini içeriyor. Bir rolün ortadan kaldırıldığı bu gibi durumlarda, etkilenen çalışanlar için başka fırsatlar bulmak için çok çalışıyoruz" dedi.

Verge, işten çıkarmaların tam sayısını belirtmedi ancak küçük olduklarını belirtti.

Meta, maliyetleri düşük tutmak için Kasım 2022'den bu yana yaklaşık 21.000 kişiyi işten çıkardı ve CEO Mark Zuckerberg 2023'ü "Verimlilik Yılı" olarak adlandırdı. Meta hisseleri bu yıl yüzde 60'tan fazla artış gösterdi.

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