Enroof, yurtdışındaki ilk GES projesini Romanya’da hayata geçiriyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye’nin dört bir yanında anahtar teslim GES kurulumları gerçekleştiren Eskişehir Merkezli Enroof Enerji, yurtdışına açılma hedefi kapsamında önemli bir yatırıma imza atarak, Romanya'nın Craiova bölgesinde faaliyet gösteren Regenerabıl Green Energy şirketini, arazi ve lisans haklarıyla birlikte satın aldı. Toplam yatırım büyüklüğü 3 milyon avro olarak açıklanan anlaşma kapsamında kurulması planlanan 4 MW’lık güneş enerjisi santralinin 2026 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Ayrıca, proje sahasında 6 megavat-saat (MWh) kapasiteli bir batarya enerji depolama sistemi (BESS) kurulmasına uygun altyapı da bulunuyor.

“Yatırımlarımız Romanya ile sınırlı kalmayacak”

Romanya’daki yatırımlarını orta ve uzun vadeli hedeflerle genişletmeyi planladıklarını belirten Enroof Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Bayraktar, 2025 yılı sonuna kadar projeye ilişkin tüm onay süreçlerini tamamlamayı, 2030 yılına kadar ise ülkede toplam 100 MW’lık güneş enerjisi portföyü oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu yatırım kararının Avrupa'daki büyüme stratejilerinin ilk adımı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Romanya, yenilenebilir enerji açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Güneş ışınımı yüksek, yatırım süreçleri hızlı ve AB içinde stratejik bir konuma sahip. Bu nedenle, Avrupa’daki büyüme stratejimizin ilk durağı olarak Romanya’yı seçtik. Bu satın alma, yalnızca mevcut projeyle sınırlı değil; önümüzdeki dönemde Romanya’da yeni projeler geliştirmek, stratejik ortaklıklar kurmak ve özellikle enerji depolama alanında entegre çözümler üretmek istiyoruz.”

Avrupa’daki bireysel ve kurumsal yatırımcılara da kapılarını açmak istediklerini kaydeden Bayraktar, “Yenilenebilir enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen ancak doğru projeye ulaşmakta zorluk çeken yatırımcılar için de çözüm sunmayı hedefliyoruz. Avrupa’da anahtar teslim projeler geliştirerek, güvenli ve kârlı yatırım modelleri sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye’deki düzenleyici engeller yatırımcıları yurt dışına itiyor

Romanya’yı tercih etmelerinin ardında hem Türkiye’de yaşanan düzenleyici sınırlamalar hem de Romanya’nın sunduğu yatırım fırsatlarının yer aldığını dile getiren Yasin Bayraktar, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli GES yatırımcılarının önünde çeşitli engeller bulunduğuna dikkat çekti. Romanya'nın yatırımcı dostu bir pazar olduğuna işaret eden Bayraktar, ülkede yatırım izin süreçlerinin diğer AB ülkelerine kıyasla daha hızlı tamamlandığını, piyasanın henüz olgunlaşmamış olması nedeniyle büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti. Romanya’nın AB üyeliği sayesinde düzenli ve şeffaf bir piyasa yapısına sahip olduğuna da vurgu yapan Bayraktar, “Romanya’yı Avrupa’daki büyüme stratejimiz için ideal üs olarak seçtik. Avrupa’daki enerji dönüşümüne katkıda bulunmayı ve Türkiye dışında daha kârlı, sürdürülebilir projelere yönelmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni stratejik ortaklıklarımızın haberini vereceğiz” açıklamasında bulundu.