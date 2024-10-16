  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ünlü televizyon kanalı 155 kişiyi işten çıkardı
Takip Et

Ünlü televizyon kanalı 155 kişiyi işten çıkardı

İngiliz kamu yayıncısı BBC, 24 milyon sterlin tasarruf amacıyla 150'nin üzerinde çalışanın işine son verirken, ünlü Hard Talk programını da yayından kaldırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü televizyon kanalı 155 kişiyi işten çıkardı
Takip Et

BBC, yıllık 700 milyon sterlin (yaklaşık 31 milyar lira) tasarruf hedefleri doğrultusunda 25'i teknik personel olmak üzere 155 kişinin işine son verildiğini, bazı programların kaldırıldığını, bazı birimlerin ise kapatıldığını açıkladı.

İşten çıkarma, yayından kaldırma ve kapatmaların yıllık tasarruf hedefine 24 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyar lira) etkisi olacağı, bunun haber bütçesinin yüzde 4'üne tekabül ettiği belirtildi.

27 senelik program yayından kaldırıldı

Yayından kaldırılan programlar arasında BBC'nin 27 yıllık ünlü haber programı Hard Talk da yer aldı. BBC Radio 5'teki gece programının yapımı yerel ve ulusal radyo çalışanlarına devredildi, Asya Haber Ağı birimi de kapatıldı.

BBC'de yer alan habere göre, farklı ülkelerdeki çalışan sayılarının artırılmasına karar verilirken, Sidney'de yeni pozisyonlar açılacağı, Londra'daki bazı pozisyonların ise azaltılacağı ifade edildi.

BBC News Üst Yöneticisi Deborah Turness, tasarruf adımlarına rağmen BBC'nin rakiplerine göre iyi kaynaklara sahip olmaya devam edeceğini kaydetti.

Akaryakıta indirim var mı? İşte 16 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıta indirim var mı? İşte 16 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısıSon hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısıGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefetiİstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefetiGündem

 

Dünya
Nijerya'da M çiçeği virüsü alarmı! Vaka sayısı 94'e yükseldi
Nijerya'da M çiçeği virüsü alarmı! Vaka sayısı 94'e yükseldi
AB Komisyonu'nda yasa teklifi hazırlığı: Sınır dışıları kolaylaşacak
AB Komisyonu'nda yasa teklifi hazırlığı: Sınır dışıları kolaylaşacak
AİHM’den Almanya’ya işkence yasağını ihlal cezası! İltica isteyen Suriyeliyi Yunanistan'a gönderdi
AİHM’den Almanya’ya işkence yasağını ihlal cezası! İltica isteyen Suriyeliyi Yunanistan'a gönderdi
BM: Lübnan'daki kabusun sona ermesinin tek yolu ateşkes sağlanmasıdır
BM: Lübnan'daki kabusun sona ermesinin tek yolu ateşkes sağlanmasıdır
Almanya istihbaratı: "Rusya 2030'a kadar NATO'ya saldırabilir"
Almanya istihbaratı: "Rusya 2030'a kadar NATO'ya saldırabilir"
Fas'ta 4,5 büyüklüğünde deprem!
Fas'ta 4,5 büyüklüğünde deprem!