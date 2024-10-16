  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 16 Ekim 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.934,29 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.019,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.032,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.821,65 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.994,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.706,14 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.667,36 dolar

Akaryakıta indirim var mı? İşte 16 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıta indirim var mı? İşte 16 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısıSon hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısıGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
EY Türkiye/Çağdaş Gündüz: Piyasa risklerine karşı hedge muhasebesi ile korunmak önemli
EY Türkiye/Çağdaş Gündüz: Piyasa risklerine karşı hedge muhasebesi ile korunmak önemli
Yurt içinde düşüş, küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
Yurt içinde düşüş, küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında yukarı seyir
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi
UBS'in ABD emeklilik piyasasından men edilmesini isteniyor
UBS'in ABD emeklilik piyasasından men edilmesini isteniyor
Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Altın Haberleri

Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında yukarı seyir

Yatırım Haberleri

Dolar fiyatlarında yukarı seyir
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım