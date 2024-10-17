“Amacımız, herkesin doğru gıdaya ulaşabilmesi”

EKONOMİ (BURSA) – Dünya Gıda Günü ile ilgili bir açıklama yapan Yörsan Fabrika Müdürü İzzet Aksoy, tarımsal üretimden tüketim zincirine kadar olan süreçte kalite ve güvenliğin önemine dikkati çekti. Yörsan olarak sürdürülebilir tarım uygulamaları ile doğaya ve insan sağlığına dost bir üretim süreci yürüttüklerine değinen Aksoy, çiftçilere sağladıkları destek ve teknolojik altyapı ile hem yerel ekonomiye katkı sağladıklarını, hem de tüketicilere kaliteli ve güvenilir süt ürünleri sunduklarını anlattı. İzzet Aksoy, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin önemini vurgulayarak, sürdürülebilirlik ilkesi odağında, hem çevreye duyarlı hem de toplum sağlığına katkıda bulunan bir üretim anlayışını benimsediklerini söyledi.

Aksoy, “Ürettiğimiz süt ve süt ürünlerinin kalitesini artırmak için sürekli olarak kendimizi güncelliyor ve yenilikçi çözümler arıyoruz. Amacımız, geleceğe sağlıklı bir beslenme alışkanlığı bırakmak ve her bireyin doğru gıdaya ulaşabilmesini sağlamaktır. Yörsan, toplumun her kesimine hitap eden sağlıklı ürünleri ile geleceğe daha sağlam ve sürdürülebilir bir adım atmayı amaçlıyor. "Yörsan usulü" ile ürettiği süt ve süt ürünleri, hem lezzet hem de kalite bakımından tüketicilerin beklentilerini karşılıyor, sağlıklı beslenme anlayışını destekliyor” dedi.