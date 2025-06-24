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Geberit Türkiye, Brandverse Awards’tan “Bronz Ödül” ile döndü

Marketing Türkiye dergisi ve BoomSonar iş birliği ile gerçekleştirilen Brandverse Awards’ın 2025 yılı yarışma sonuçları açıklandı. İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, 2017’den bu yana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye’nin mimarlık alanındaki ilk seyahat bursu olan “Arkitera Seyahat Bursu” ile PR ana bölümünde, ‘’İşveren Markası İletişimi: Genç Yetenek İletişimi’’ kategorisinde Bronz Ödül’ün sahibi oldu.

Haber Merkezi
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Geberit Türkiye, Brandverse Awards’tan “Bronz Ödül” ile döndü
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Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards’ın kazananları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Deloitte Türkiye uzmanlığıyla binlerce markanın değerlendirildiği Brandverse Awards’ın PR ana bölümünde ‘’İşveren Markası İletişimi: Genç Yetenek İletişimi’’ kategorisinde Bronz Ödül, 2017’den bu yana sponsorluğunu üstlendiği Arkitera Seyahat Bursu projesiyle Geberit’in oldu.

“Sosyal sorumluluk anlayışıyla ulaştığımız her genç zihin, yarınlara yaptığımız en değerli yatırım”

Geberit Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Savaş Çağlar, ödüle dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Gençlerle kurduğumuz bağı anlamlı bir ödülle taçlandırmak bizim için büyük bir memnuniyet. Arkitera Seyahat Bursu’na 2017’den bu yana destek vermekten gurur duyuyoruz. Mimarlık öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu projenin, zaman içinde gençler nezdinde gerçek bir karşılık bulduğunu görmek bizim için en değerli kazanım. Bu ödül ise, bu katkının görünür olmasını sağladı ve bizi daha iyisini yapmak konusunda cesaretlendirdi. Geleceğe dair umutlarımızı gençlerin vizyonuna duyduğumuz inançla büyütüyoruz.”

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