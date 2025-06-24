Geberit Türkiye, Brandverse Awards’tan “Bronz Ödül” ile döndü

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards’ın kazananları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Deloitte Türkiye uzmanlığıyla binlerce markanın değerlendirildiği Brandverse Awards’ın PR ana bölümünde ‘’İşveren Markası İletişimi: Genç Yetenek İletişimi’’ kategorisinde Bronz Ödül, 2017’den bu yana sponsorluğunu üstlendiği Arkitera Seyahat Bursu projesiyle Geberit’in oldu.

“Sosyal sorumluluk anlayışıyla ulaştığımız her genç zihin, yarınlara yaptığımız en değerli yatırım”

Geberit Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Savaş Çağlar, ödüle dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Gençlerle kurduğumuz bağı anlamlı bir ödülle taçlandırmak bizim için büyük bir memnuniyet. Arkitera Seyahat Bursu’na 2017’den bu yana destek vermekten gurur duyuyoruz. Mimarlık öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu projenin, zaman içinde gençler nezdinde gerçek bir karşılık bulduğunu görmek bizim için en değerli kazanım. Bu ödül ise, bu katkının görünür olmasını sağladı ve bizi daha iyisini yapmak konusunda cesaretlendirdi. Geleceğe dair umutlarımızı gençlerin vizyonuna duyduğumuz inançla büyütüyoruz.”