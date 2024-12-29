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Lavrov: ABD ve NATO’ya kararlı bir karşılık veririz!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve NATO’nun Rusya’ya karşı yeni füze tehditleri oluşturmaları halinde Moskova’nın bu adımlara askeri-teknik karşı önlemler şeklinde kararlı bir karşılık vereceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Lavrov: ABD ve NATO’ya kararlı bir karşılık veririz!
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik'e verdiği röportajda ABD ve NATO’nun Rusya’ya karşı yeni füze tehditleri oluşturmaları halinde Moskova’nın bu adımlara askeri-teknik karşı önlemler şeklinde kararlı bir karşılık vereceğini ifade etti. Lavrov, Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerini yeniden silahlandırırken Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nda (START) belirtilen sınırlara sıkı sıkıya bağlı kaldığını vurguladı.

ABD'nin müzakere imkanı var

Rus diplomat aynı zamanda Yeni START’ın süresinin dolduğu Şubat 2026’dan sonra ne olabileceği konusunda tahminde bulunmaya gerek olmadığını söyleyerek, ‘bir yılda daha pek çok şey olabileceğini’ ifade etti.

Lavrov, Washington’un Rusya karşıtı rotasına devam ettiği sürece Rusya’nın ABD ile silahların kontrolü konusunda herhangi bir müzakere yürütmeyeceğinin altını çizdi. “ABD Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesini isteseydi, Kiev’e silah tedarikini durdurarak ateşkes emri verirdi” diyen Lavrov, Washington’da hem yeni gelecek, hem de mevcut yönetiminin, Ukrayna meselesine ilişkin müzakereleri başlatmak için her türlü imkana sahip olduğunu vurguladı.

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