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Litvanya'da kargo uçağı binaya düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, bir kargo uçağının, Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir binaya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Litvanya'da kargo uçağı binaya düştü: 1 ölü, 4 yaralı
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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü.

İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.

1 kişi hayatını kaybetti

Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.

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