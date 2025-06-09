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Madleen yardım gemisi Aşdod Limanı’na getiriliyor

İsrail ordusunun baskın düzenlediği Madleen yardım gemisi Aşdod Limanı’na getiriliyor.

Haber Merkezi
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Madleen yardım gemisi Aşdod Limanı’na getiriliyor
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İsrail ordusunun baskın düzenlediği Madleen yardım gemisi Aşdod Limanı’na getiriliyor. 

Ablukayı kırıp bölgeye yardım götürmeyi amaçlıyordu

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Gemide 12 aktivist bulunuyor

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.​​​​​​​

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