Madleen’deki Greta Thunberg ve 3 aktivist sınır dışı edildi! 5 Fransız reddetti

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisine İsrail ordusu müdahale etmişti. 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisi İsrail'in Aşdod Limanı'na getirildi.

12 aktivist havalimanına götürüldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı, gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivistin sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürüldüğünü duyurdu. Aktivistleri, ülkelerinden yetkililerin karşıladığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, sınır dışı edilmeyi kabul etmemeleri durumunda aktivistlerin cezaevine gönderileceğini duyurmuştu.

4 aktivist sınır dışı edilmeyi kabul etti

İsrail basını, Greta Thunberg'ün de olduğu 4 aktivistin, sınır dışı edilmeyi kabul ettiğini açıkladı. Sınır dışı belgelerini imzalamayı reddeden 5 Fransız aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Greta Thunberg belgeleri imzaladı

İsveçli aktivist Greta Thunberg'ün belgeleri imzaladığı ve Fransa'nın başkenti Paris'e giden uçağa bindiği aktarıldı.