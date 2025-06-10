  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Madleen’deki Greta Thunberg ve 3 aktivist sınır dışı edildi! 5 Fransız reddetti
Takip Et

Madleen’deki Greta Thunberg ve 3 aktivist sınır dışı edildi! 5 Fransız reddetti

Gazze'ye yardım götürmek için İtalya'dan yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda basılan "Madleen" adlı gemideki 12 aktivistten 4'ü, İsrail'den sınır dışı edilmeyi kabul etti. 5 Fransız aktivist ise belgeleri imzalamadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Madleen’deki Greta Thunberg ve 3 aktivist sınır dışı edildi! 5 Fransız reddetti
Takip Et

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisine İsrail ordusu müdahale etmişti.  12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisi İsrail'in Aşdod Limanı'na getirildi.

12 aktivist havalimanına götürüldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı, gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivistin sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürüldüğünü duyurdu. Aktivistleri, ülkelerinden yetkililerin karşıladığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, sınır dışı edilmeyi kabul etmemeleri durumunda aktivistlerin cezaevine gönderileceğini duyurmuştu.

4 aktivist sınır dışı edilmeyi kabul etti

İsrail basını, Greta Thunberg'ün de olduğu 4 aktivistin, sınır dışı edilmeyi kabul ettiğini açıkladı. Sınır dışı belgelerini imzalamayı reddeden 5 Fransız aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Greta Thunberg belgeleri imzaladı

İsveçli aktivist Greta Thunberg'ün belgeleri imzaladığı ve Fransa'nın başkenti Paris'e giden uçağa bindiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklamaGündem

 

Dünya
ABD, Aşı Danışma Kurulu'nun tamamını görevden aldı
ABD, Aşı Danışma Kurulu'nun tamamını görevden aldı
Trump, Los Angeles protestoları için 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendirdi
Trump, Los Angeles protestoları için 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendirdi
Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız
Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız
Yunanistan’ın deniz parkı planına Türkiye’den karşı hamle: Yeni önlemler alındı
Yunanistan’ın deniz parkı planına Türkiye’den karşı hamle: Yeni önlemler alındı
Kolombiya'da silahlı saldırıya uğramıştı: Senatör Uribe'nin sağlık durumu kritik
Kolombiya'da silahlı saldırıya uğramıştı: Senatör Uribe'nin sağlık durumu kritik
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi