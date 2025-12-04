Mark Zuckerberg, casusluk iddiaları nedeniyle İspanya Meclisi’ne çağrıldı

Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads gibi sosyal medya ve iletişim platformlarını bünyesinde bulunduran Meta şirketinin kullanıcılarının hesaplarında casusluk yaptığı suçlamalarına karşı İspanya Meclisi'nde başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldı.

PSOE, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Operasyonel İşler Müdürü Javier Olivan ile İspanya ve Portekiz Halkla İlişkiler Müdürü Jose Luis Zimmermann'ın söz konusu soruşturma için Meclis'te açıklama yapmaya çağrılmasını Meclis Başkanlığı'ndan talep etti.

Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, Meta hakkında "kitlesel ve sistematik" gizlilik ihlali iddiasıyla Meclis'te soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

"İspanya’da kanun, herhangi bir algoritmanın ya da büyük teknoloji platformunun üzerindedir. Haklarımızı ihlal eden herkes bunun bedelini ödeyecek." diyen Sanchez, ne olduğunu açıklığa kavuşturmak ve sorumluları belirlemek için Meta şirketinin sorumlularını ve uzmanlarını çağıracaklarını açıklamıştı.

Kullanıcıların gizliliği ve güvenliği konularında birçok ülke ve kuruluş tarafından hakkında uluslararası soruşturma yürütülen Meta’nın, Eylül 2024’ten 2025 yaz aylarına kadar Android kullanıcılarının web geçmişini izlemek için gizli bir uygulama kullandığı ortaya çıkarılmıştı.