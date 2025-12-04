  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Mark Zuckerberg, casusluk iddiaları nedeniyle İspanya Meclisi’ne çağrıldı
Takip Et

Mark Zuckerberg, casusluk iddiaları nedeniyle İspanya Meclisi’ne çağrıldı

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), milyonlarca kullanıcının cep telefonlarından izlendiği casusluk suçlamalarından dolayı teknoloji şirketi Meta'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i İspanya Meclisi'nde açıklama yapmaya çağırdı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mark Zuckerberg, casusluk iddiaları nedeniyle İspanya Meclisi’ne çağrıldı
Takip Et

Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads gibi sosyal medya ve iletişim platformlarını bünyesinde bulunduran Meta şirketinin kullanıcılarının hesaplarında casusluk yaptığı suçlamalarına karşı İspanya Meclisi'nde başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldı.

PSOE, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Operasyonel İşler Müdürü Javier Olivan ile İspanya ve Portekiz Halkla İlişkiler Müdürü Jose Luis Zimmermann'ın söz konusu soruşturma için Meclis'te açıklama yapmaya çağrılmasını Meclis Başkanlığı'ndan talep etti.

Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, Meta hakkında "kitlesel ve sistematik" gizlilik ihlali iddiasıyla Meclis'te soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

"İspanya’da kanun, herhangi bir algoritmanın ya da büyük teknoloji platformunun üzerindedir. Haklarımızı ihlal eden herkes bunun bedelini ödeyecek." diyen Sanchez, ne olduğunu açıklığa kavuşturmak ve sorumluları belirlemek için Meta şirketinin sorumlularını ve uzmanlarını çağıracaklarını açıklamıştı.

Kullanıcıların gizliliği ve güvenliği konularında birçok ülke ve kuruluş tarafından hakkında uluslararası soruşturma yürütülen Meta’nın, Eylül 2024’ten 2025 yaz aylarına kadar Android kullanıcılarının web geçmişini izlemek için gizli bir uygulama kullandığı ortaya çıkarılmıştı.

Güney Asya’daki sel ve heyelanlarda can kaybı 1500'ü geçtiGüney Asya’daki sel ve heyelanlarda can kaybı 1500'ü geçtiDünya

 

 

Dünya
İngiltere ve Norveç, Atlantik’te Rusya’ya karşı iş birliği yapacak
İngiltere ve Norveç, Atlantik’te Rusya’ya karşı iş birliği yapacak
ABD'de bu yıl en çok 'yanlış telaffuz edilen kelimeler' belli oldu: 'Mamdani' ve 'Louvre'
ABD'de bu yıl en çok 'yanlış telaffuz edilen kelimeler' belli oldu: 'Mamdani' ve 'Louvre'
Netanyahu, yeni MOSSAD Başkanı olarak Askeri Sekreteri Gofman'ı atadı
Netanyahu, yeni MOSSAD Başkanı olarak Askeri Sekreteri Gofman'ı atadı
Güney Asya’daki sel ve heyelanlarda can kaybı 1500'ü geçti
Güney Asya’daki sel ve heyelanlarda can kaybı 1500'ü geçti
Irak, “terör eylemi” nedeniyle Hizbullah ve Husilerin varlıklarını bloke etti
Irak, “terör eylemi” nedeniyle Hizbullah ve Husilerin varlıklarını bloke etti
Bilim insanları tarafından 12 milyar yıllık Samanyolu benzeri bir galaksi keşfedildi
Bilim insanları tarafından 12 milyar yıllık Samanyolu benzeri bir galaksi keşfedildi