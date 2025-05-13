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Mısır, İsrail'e büyükelçi atamama kararı aldı

Mısır, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırı ve kalıcı işgal planı nedeniyle İsrail'e büyükelçi atamama kararı aldı.

Haber Merkezi
AA
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Mısır, İsrail'e büyükelçi atamama kararı aldı
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Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Mısır Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, İsrail güvenlik kabinesinin onayladığı Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı ve kalıcı işgal planı nedeniyle büyükelçi atanmayacağını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kahire'ye Büyükelçi olarak atadığı Uri Rotman'ın güven mektubunu da okumadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in 5 ay önce Kahire'ye Büyükelçi olarak atadığı Uri Rotman'ın güven mektubunu da henüz onaylamadığı kaydedildi.

İsrail güvenlik kabinesi, 5 Mayıs'ta, Gazze'ye saldırıların genişletilmesine yönelik planı kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de planda yer alıyor.

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