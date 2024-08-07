Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun

İsrail’in İran başkenti Tahran’da Hamas lideri İsmail Haniye’ye suikast düzenlemesinin ardından bölgede tansiyon yükseliyor.

Reuters'ın haberine göre Kahireli yetkililer, "Tüm Mısırlı taşıyıcılar Tahran üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir” açıklamasında bulundu.

Söz konusu talimat, gece saat 01.00-04.00 arasını kapsıyor.

Mısırlı bir yetkili Tahran’ın "askeri tatbikatlar" nedeniyle İran hava sahasında uçmaktan kaçınılması gerektiğini söylediğini aktardı.

İsmi açıklanmayan yetkili, "İranlı yetkililerin tüm sivil havacılık şirketlerine gönderdiği bir rapora dayanarak, İran hava sahası üzerindeki uçuşlardan kaçınılması gerekiyor" dedi.

İran'dan "Başka seçenek yok" açıklaması

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, "İsrail rejiminin saldırılarına ve ihlallerine karşı Güvenlik Konseyi tarafından uygun bir adım atılmaması nedeniyle İran'ın bu rejimin saldırılarına karşı meşru savunma hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur. Bu eylem, bu rejimin İran'ın egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla saldırıda bulunmasını önlemek için gereklidir ve gerekli zamanda ve uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.