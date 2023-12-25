Mısır'dan savaşı bitirecek 3 aşamalı teklif

Mısır Hamas ile İsrail arasında "üç aşamalı ateşkes" teklifinde bulundu

Mısır, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulundu.

The Associated Press (AP), Mısır'ın Körfez ülkesi Katar ile birlikte üzerinde çalıştığı önerisinin İsrail, Hamas, ABD ve Avrupa hükümetlerine sunulduğunu aktardı. AP, bunun İsrail’in taleplerini karşılamaktan uzak olduğu yorumunu yaptı.

Barış planının ayrıntıları

Mısır’ın planına göre, ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi.

Buna karşılık İsrail’in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze’den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği ifade edildi.

Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze’deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.

Haberde, "Bu aşamada İsrail, güçlerini Gazze Şeridi'nden çekecek ve bölgenin kuzeyinde yerlerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verecek" ifadelerine yer verildi.