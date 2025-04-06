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Myanmar'daki depremler: Can kaybı 3 bin 471'e çıktı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 471'e çıktı.

Haber Merkezi
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Myanmar'daki depremler: Can kaybı 3 bin 471'e çıktı
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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 471'e yükseldi.

Xinhua'nın, Myanmar'da yayın yapan The Mirror gazetesine dayandırdığı haberine göre ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı 3 bin 471'e yükselirken 4 bin 671 kişi yaralandı.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

İki büyük deprem gerçekleşmişti

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

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