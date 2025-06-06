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Trump-Musk iddialarına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, milyarder iş insanı Elon Musk ile görüşme planı olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump-Musk iddialarına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi!
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Amerikan basınında yer alan iddiaların aksine, Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın Elon Musk ile herhangi bir görüşme planının olmadığını açıkladı. Politico dergisi, ikili arasında dün yaşanan sert tartışmanın ardından bugün telefonla görüşebileceklerini öne sürmüştü. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Politico'nun haberinde, Beyaz Saray danışmanlarının, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla Trump'ı ikna çabalarının ardından, Başkan ile Musk arasında "barışı sağlamak için" telefon görüşmesi yapmayı planladığı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın vergi tasarısına karşı çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı” dedi. Trump ayrıca, “Musk ile artık çok iyi bir ilişkimiz olup olmayacağını bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Elon Musk, Trump’a X platformu üzerinden yanıt verdi. Musk, “Nankörlük bu! Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi” diyerek tepkisini dile getirdi. Saatler ilerledikçe ikili arasındaki gerilim daha da tırmandı. Hızını alamayan Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Epstein dosyasında yer aldığını da iddia etmişti.

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