Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi

Askeri yönetim yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı yükseldi

Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 bin 85'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 715'e yükseldi.

Kayıp olduğu bildirilen 300'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.