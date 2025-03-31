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Myanmar'daki depremlerde can kaybı yükseliyor

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 2 bin 56'ya, yaralı sayısının yaklaşık 3 bin 900'e yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Myanmar'daki depremlerde can kaybı yükseliyor
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Xinhua'nın haberine göre, Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 2 bin 56 kişinin öldüğü, yaklaşık 3 bin 900 kişinin yaralandığı, yaklaşık 270 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan, depremin şiddetli hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı ve 83 kişinin hala kayıp olduğu aktarılmıştı.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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