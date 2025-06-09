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Napoli Havalimanı'nda 45 uçuş iptal edildi!

İtalya'nın Napoli kentindeki Capodichino Havalimanı'nda uçakların yaklaşma sahasını izleyen radar sistemindeki arıza nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği ve rötarların olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Napoli Havalimanı'nda 45 uçuş iptal edildi!
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İtalya'da hava trafiğinden sorumlu kuruluş ENAV'dan yapılan yazılı açıklamada, "ENAV, Napoli Capodichino Havalimanı'nda, havaalanı yaklaşma sahasından sorumlu radar sisteminde meydana gelen mekanik bir arıza nedeniyle gelen uçuş sayısının geçici olarak azaltıldığını bildiriyor. Bu karar, tamamen önleyici bir tedbir olarak alınmış olup, güvenlik standartlarını korumak amacıyla gerekli görülmüştür" ifadesi kullanıldı.

Tüm kaynaklar seferber edildi

Açıklamada, ENAV'ın, havalimanının tam operasyonel kapasitesine mümkün olan en kısa sürede dönebilmesi için kaynaklarını seferber ettiği belirtildi.

Uçuşlarda rötarlar oldu

İtalyan ANSA ajansının haberinde ise havalimanı radarındaki mekanik arıza sebebiyle 20'si geliş, 25'i gidiş olmak üzere 45 uçuşun iptal edildiği ve diğer uçuşlarda da rötarlar olduğu bilgisi verildi.

Arıza giderilmeye çalışılıyor

Basında yer alan diğer haberlerde de Napoli Capodichino Havalimanı'nda rötarların 4 saate kadar ulaşabildiği, ENAV teknikerlerinin arızanın nedenini tespit ederek gidermeye çalıştığı kaydedildi.

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