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Netanyahu: Akdeniz kıyılarında halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 'birkaç kilometre ötesinde, Akdeniz kıyılarında halifelik kurulmasına izin vermeyeceklerini' söyledi.

Haber Merkezi
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Netanyahu: Akdeniz kıyılarında halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz!
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkelerinin "birkaç kilometre ötesinde, Akdeniz kıyılarında bir halifelik kurulmasına izin vermeyeceklerini" savundu.

Netanyahu, İsrail'in Yafa kentindeki bir anma töreninde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgedeki farklı ülkelerde yaptığı saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

"Akdeniz kıyılarında bir halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz"

Henüz yapacakları çok şey olduğunu ileri süren Netanyahu, "Ne için savaştığımızı biliyoruz, kiminle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz, birkaç kilometre ötemizde Akdeniz kıyılarında bir halifelik kurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı, İsrail'in varlığını sürdürebilmek için 'görevi tamamlamaları' gerektiğini ileri sürerek, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdüreceklerini savundu.

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