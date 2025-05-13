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ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimali İsrail’i tedirgin etti

İsrail Ordu Radyosu, ABD’nin Türkiye’ye F-35 teslim etme ihtimalinden Tel Aviv’in derin endişe duyduğunu bildirdi. Netanyahu’nun F-35'in gündeme gelmesi halinde şiddetle karşı çıkacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimali İsrail’i tedirgin etti
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srail Ordu Radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail-ABD geriliminin yeni odağı olarak Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimaline işaret etti.

Türkiye stratejik rakip haline gelmeye başladı

Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail'in bölgedeki avantajını kaybetmesine neden olacağını kaydeden Kadosh, Türkiye ile İsrail'in giderek daha fazla stratejik rakip haline gelmeye başladığına dikkati çekti.

İsrail’i korkutuyor

Kadosh, "İsrail'in, ABD-Türkiye yakınlaşması nedeniyle F-35 satma ihtimalinden korktuğunu" ifade etti.

ABD adım atarsa Netanyahu şiddetle karşı çıkacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda konuyu gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'yi ziyaret edebileceğine ilişkin sözlerini hatırlattı.

"Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail için tehdit"

Trump'ın, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, harika bir ev sahibi olacak." dediğini belirten Kadosh, Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya karar verebileceğini söylediğinin de altını çizdi.

Muhabir, Türkiye ile İsrail arasında Suriye konusunda gerilim sürerken Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail için tehdit olduğuna dikkat çekti.

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